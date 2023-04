Football – P3A: Oreye s’offre les services de Brice Wegria

Oreye poursuit son mercato séduisant et ambitieux. Cette fois, c’est le poste de gardien de but qui est concerné puisque les Hesbignons ont finalisé la venue de Brice Wegria, le dernier rempart de Flémalle et doublure d’Olivier Dentz. En ce qui concerne Arnaud Gomant, l’actuel portier d’Oreye, son avenir n’est pas encore connu puisqu’il n’a pas encore donné sa réponse au club de Julien François.