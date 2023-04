Football – D2 ACFF: Loris Doyen prolonge à son tour à Verlaine

Si les annonces de départs ont été nombreuses ces dernières semaines du côté de Verlaine, les prolongations commencent à arriver. Et après celles de Dengis et de Debra, une autre est tombée ce lundi après-midi puisque Loris Doyen, révélation de la saison dernière et confirmation lors de cet exercice 2023-2024, a décidé de rempiler du côté des Six Bonniers. Une superbe nouvelle pour le club.