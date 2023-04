Cyclisme - Mémorial Antoine Demoitié: Nouvelle domination du Team Cannibale

L’équipe de juniors de l’armada World Tour Bahrain-Victorious a une nouvelle fois dominé une course de la région. Après avoir réalisé un festival sur l’épreuve d’ouverture en Wallonie, à Villers-le-Temple, les jeunes du Team Cannibale Bahrain Victorious ont placé cinq coureurs dans le Top 10 et, surtout, trois gars aux trois premières places. L’Ukrainien Daniil Yakovlev s’est imposé en solitaire devant deux de ses coéquipiers. Le Couthinois Guillaume Daix fait également partie de cette structure et s’est classé cinquième, au sprint. "La forme commence à arriver petit à petit, explique-t-il. J’ai fait quelques efforts en course qui m’ont fait du bien. C’était à nouveau très chouette avec l’équipe, on a bien contrôlé la course."