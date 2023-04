Cette fois, c’est fait : Faimes est en P2

Le capitaine de Faimes, Maxime Renson, effectue un tacle glissé et envoie malencontreusement la balle dans les pieds de Benoit Dreezen. Ce dernier ne se fait pas prier, et envoie une frappe sèche à ras de sol. Le portier faimois, Loïc Houart, se couche mais ne peut dévier le cuir. Le score est de 1-0 après un quart d’heure. Un scénario qu’on voulait à tout prix éviter du côté de Luc Ernes. Suite à une faute dans son propre camp, Faimes va subir un coup franc sur le côté gauche du terrain. Il est bien donné et va finir sa course au deuxième piquet, sur la poitrine de Benoît Dreezen qui signe un doublé. Faimes est mené 2-0 après vingt minutes de jeu, un scénario catastrophique. C’est principalement dans les duels que le match se joue.

L’efficacité liégeoise fait mouche

Au retour des vestiaires, Faimes se libère un peu plus mais c’est l’UCE qui va à nouveau se montrer efficace. Sur un long déboulé de Romain Nkaku, bien en jambes depuis le début du match, les Liégeois vont se mettre à l’abri. Le jeune ailier conclu sa belle course dans son couloir par une frappe du pied gauche, au premier poteau de Houart, qui est battu pour la troisième fois. Les Liégeois mènent 3-0 à l’heure de jeu. Faimes va réagir quelques minutes plus tard, suite à un centre de Mehdi Tamoh, qui trouve Falvio Arcadipano dans le petit rectangle.

Ce dernier, tout fraîchement monté au jeu à la mi-temps, envoie le cuir du bout du pied dans le plafond du portier des Espagnoles. Malgré la réduction du score, les troupes de Luc Ernes ne se procureront plus d’occasions franches jusqu’à la fin de la rencontre. Coup de sifflet final, Faimes s’incline 3-1 et évoluera en P2 la saison prochaine….

Arbitre: Grégory Mager.

Cartes jaunes: Genette, Renson, Olivier.

Buts: Dreezen (1-0, 12e, 2-0, 20e), Nkaku ( 3-0, 60e) Arcadipane ( 3-1, 61e)

UCE : Joslet, Dabeye, Henquet, Dreezen, Haydan (Tudisco, 62e), Mazouze, Narmotte (Thirion, 76e), Grava

Nkaku, Olivier, Bemelmans (Afkir, 81e)

FAIMES: Houart, Renson, Mailleux, R. Vinchent, Petitpre, Louis (G. Vinchent, 65e), Massart ( Delcour, 81e), Genette, Venner, Renson ( Arcadipane 46e), Tamoh ( Jacques, 65e)