Audric Riga met un terme à sa carrière d’athlète

Mais depuis maintenant un peu plus de six mois, le plaisir s’était tout simplement envolé comme il s’est de nombreuses fois envolé au-delà des deux mètres. "Après la fin de la saison estivale de l’année dernière, je sentais bien que cela n’allait plus trop. J’étais fatigué et les performances étaient moins bonnes, raconte le Wanzois. Je me suis laissé le temps de récupérer et j’ai repris la saison indoor un mois après tout le monde. Je pensais, à ce moment-là, que c’était juste de la fatigue. Entre-temps, j’ai rejoint un club français avec mon frère afin de faire les interclubs et cela m’a boosté puisque j’allais voir de nouvelles pistes, de nouveaux athlètes. "

Malheureusement, ce regain d’envie n’a pas duré. "Lors de la saison indoor, j’ai tardé à faire de bons résultats et cela m’a mis un coup au moral, poursuit Audric Riga. Je n’avais vraiment plus les mêmes sensations que lorsque j’avais franchi 2m07. Cela a été mieux lors des championnats de Belgique U23 mais, techniquement, cela n’était pas beau. Les sauts étaient un peu forcés. J’avais perdu pas mal de motivation, de plaisir. Et la seule chose qui me poussait à aller à l’entraînement, c’était une possible sélection nationale avec l’île Maurice."

C’est finalement lors d’un voyage scolaire il y a peu que la décision a été prise définitivement. "J’ai encore essayé d’aller à l’entraînement, mais cela n’allait plus du tout, souffle l’athlète de 19 ans. Je vais tout de même faire les interclubs en France au mois de mai car j’ai signé un contrat et que le club a besoin de moi mais après ça, ce sera terminé. Et encore, d’ici là, je vais peut-être juste sauter quelques fois pour garder la forme. Quand il n’y a plus de plaisir, cela ne sert à rien. Je n’ai pas envie d’être dégoûté du saut en hauteur. Oui, forcément, je suis un peu triste, mais je suis aussi soulagé car cela me pesait sur les épaules depuis quelques mois. J’ai besoin de gros changements, mais je ne me voyais pas changer de club ou d’entraîneur. D’ailleurs, au-delà de ma famille et de mes amis, si je dois remercier quelqu’un, c’est bien Vincent Delcros, c’est lui qui m’a permis de réaliser mon rêve. "

Ce rêve de franchir la barre mythique des deux mètres restera sans doute le plus beau souvenir de la carrière d’Audric Riga, lui qui avait réussi pareille performance le 14 mai 2021 à Mouscron. Et ce, on s’en souvient, des dans conditions exécrables. Bon vent Audric !