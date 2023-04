Handball (D2): une défaite qui fait très mal à Amay face à Beyne

Nos Mosans, battus par les Beynois, se retrouvent à leur place. Ils sont maintenant dans l'obligation de réussir un sans-faute, gagner à Pelt et contre Flémalle, pour éviter la relégation en LFH alors que les Beynois, eux, ont accueilli cette victoire sur le fil comme une délivrance pendant que les Noirs restaient cloués sur le terrain, effondrés, et le coach dépité.

Werner Roef dépité

"Beyne n'était pas plus fort que nous, peste Werner Roef . Mes joueurs ont joué avec trop de stress car c'était un match important. On gagnait ici et on était presque rassuré de rester en division deux. En plus, on commence bien le match, on gère de quatre buts et puis il y a trop de fautes techniques, des mauvaises passes parce qu'il y avait une mauvaise communication entre eux, et on a mal géré en défense. Quand Beyne s'est approché, on devait garder la lucidité et ce n'était pas le cas."

De la lucidité, les Noirs en avaient en début de rencontre pour mener rapidement 1-4 (4e) avec une défense solide et des attaques bien construites. Et quand bien même il y eut un premier flottement avec déjà des passes hasardeuses et un Saghir moins déterminant qu'accoutumée dans les buts (6-6, 14e), un coup d'accélérateur des Noirs donnait de nouveau un viatique de trois buts. Pas suffisant hélas car en moins de huit minutes, Beyne profitait des erreurs et réalisait un 9-2 pour mener 15-11 à la pause.

La seconde période n'allait être qu'une longue course poursuite où le HC allait revenir à plusieurs reprises à moins deux pour finalement échouer avec un but aussi beau qu'inutile de Khaldi sur le buzzer.

Évolution du score (par 10'): 3-5, 8-9, 15-11, 23-20, 27-24, 30-29

UNION BEYNOISE: Kalff (60') et Buttignol; De Wit (C.R. 36e) 0, Balthasart 2, Pironet 3, Van Looy 6, Garnier (2') 1, Pascolo 0, Bon 5, Hugel 0, Praet 0, Apa 4, Chavancy (2') 1, Thoelen 0, Kalf 0, Parmentier 8, Pascolo 0

HC AMAY: Saghir (54') et Pucci (6'); Agnello 3, Brialmont (2') 2, De Cecco 0, Destexhe 2, Mollate (2') 4, Philouze (2') 5, Tilman 2, Vieira -, Thirion 2, Khaldi 5, Tzenoff -, Vancosen 1, Pagnoul (2') 1, Tillière (2') 2.