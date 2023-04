Xhoris, toujours déforcé, s’est rendu en terres claviéroises mais n’est pas reparti avec les trois points. "J’aimerais quand même dire chapeau à notre groupe qui fut uni malgré l’absence de nombreuses solutions, explique Denis Philippart. On a joué avec nos armes."

À Clavier, on se réjouit de cette victoire ! "Il a tout de même fallu attendre le dernier quart d’heure de jeu pour qu’on égalise, souligne Sébastien Collard. Le positif attire le positif."

Buts:

Harzé 0 – Templiers-Nandrin B 4

Sur les quatre derniers matchs, il y a eu zéro but concédé, cette simple statistique reflète la mentalité nandrinoise. "C’est vrai que mon gardien n’a pas été inquiété, répond Julien Lannoy. Cela dit, nous ne marquons pas encore assez quand on compare nos occasions créées et nos buts inscrits. Mais le travail est fait. Job done !"

Buts: Bernard L. (2), Sauvage (1), Torfs (1)

Anthisnes 4 – Ocquier 0

Les planètes s’alignent parfaitement pour Anthisnes qui continue sa marche en avant. "Bravo au groupe qui réagit correctement aux différentes demandes, note Alex Liebens. On est là les uns pour les autres et cela se ressent sur le terrain. Attention cela dit à ne pas se relâcher de trop en fin de rencontre."

À Ocquier, on attend avec impatience cette fin de saison. "On se met en difficulté en ratant des occasions franches, peste André Gaziaux. Vivement que ça se termine… On tire en longueur…"

Buts: Baltus R (3), Warin (1)

Marchin 5 – Fraiture Sp. B 2

Des joueurs absents et une composition de dernières minutes, tels étaient les préparatifs de fraiturois qui se rendaient rue Émile Vandervelde. "On a tenu le 2-2 jusqu’à la mi-temps, raconte Michaël Dethier. Puis ce fut la débandade et nos adversaires se sont fait remonter les bretelles à la pause… De quoi nous mettre de beaux draps pour les 45 dernières minutes…" La suite, on la connaît.

Buts: Delvaux, Delizée, Del Conte, Bechet et Richet pour Marchin. Frisque et Chasseur pour Fraiture Sp. B

Seraint Athl. B 6 – Modave 2

Fin de série de victoires pour les troupes modaviennes qui s’inclinent lourdement contre leurs voisins sérésiens. Dodeigne par deux fois essaye tant bien que mal d’aider les siens.

Buts: Dodeigne (2)