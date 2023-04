Football (P4A): Engis met fin à la dynamique jehaytoise

C’est Eymael qui lance les hostilités pour le compte des Jehaytois. Malheureusement, son envoi ne trouve pas le chemin des filets, ni celui de Cornet qui frôle le montant adverse.

Si les occasions vont dans le sens des locaux, ce sont les visiteurs qui s’illustrent au niveau du marquoir. Sur un coup franc sifflé malgré l’avantage laissé au préalable, le banc jehaytois se lève et Antoine Thomas se voit pour la première fois averti.

Cinq minutes plus tard et toujours contre le cours du jeu, les Engissois doublent la mise et ce, à nouveau sur phase arrêtée.

Une dernière action de Nardese qui glisse sur le point de penalty, marque la fin de la première période.

La seconde période est à l’image de sa jumelle: Jehay pousse, domine, frappe, mais Engis est toujours présent et continue de se battre avec sa mentalité de battant qui la définit si bien.

Cette deuxième mi-temps voit Robin Nardese réduire l’écart et sauver l’honneur des siens, mais cela ne suffira pas… Jehay a joué sans complexe mais repart frustré de ce duel dans la course au tour final.

Arbitre: Jérôme Tutélaire

Cartes jaunes:

Buts: Bawin (0-1, 22e), Meridio-Angulo (0-2, 29e), Nardese R. (1-2, 90e)

JEHAY B: Louis, Cornet, Streel N., Streel T. (81e D’Arenzo), Pirard, Petitpré (69e Limet), Praillet (69e Lambert), Tihon, Eymael (31e Nardese D.), Nardese R., Meyer.

ENGIS: Coune, Abioh-Tékou (17e Gauthier), Meridio-Angulo, De Winne, Wlodarczyk, Moulin, Bawin (76e Piedbœuf), Ruiz Izquierdo (61e Guilat), Lafontaine (61e Gysens), Denis, Perrone.