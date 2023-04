Football (P3A) : une arrivée et plusieurs prolongations à Crisnée, 4 prolongations à Wasseiges et un départ à Strée

Et comme une bonne nouvelle n’arrive que rarement seule, Crisnée annonce aussi l’arrivée de Maxime Humblet. L’arrière droit, qui peut aussi jouer dans le milieu, arrive donc en provenance de La Clavinoise et amènera donc son expérience de deuxième provinciale au sein des rangs mauves.

Malgré la défaite de ce samedi soir face à Thisnes, Cedric Gratia, le coach de Wasseiges, peut avoir le sourire. Et pour cause, si l’entraîneur hesbignon a vu son groupe afficher une solide mentalité face au champion, il peut surtout se féliciter de voir quatre éléments importants prolonger en vue de la saison prochaine. Ainsi, Damien Dirick, Maxime Lambié, Maurier Verlaine et Antoine Dumoulin ont marqué leur accord pour une saison supplémentaire chez les Bleus. "Vu le nombre de clubs qui les ont approchés, c’est une très bonne nouvelle pour nous qu’ils restent" conclu le mentor wasseigeois.

La belle histoire entre Corentin Hotton et Strée, c’est bientôt terminé. Après deux années fructueuses, soit un titre et un tour final, le milieu défensif a décidé de quitter le club à l’issue de la saison. "J’ai vraiment adoré le passage dans ce club avec des amis pour la vie, mais je ne me reconnais plus dans le projet futur du club."

Et si le joueur a déjà été contacté par plusieurs clubs, il ne veut pas se presser. "Je préfère être sûr de mon coup et avoir le bon projet dès la fin du championnat. Je reste à l’écoute des différentes offres."