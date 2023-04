Football (P2A): Momalle assure l'essentiel face à Verlaine B

Après la pause, Verlaine voit Tamagni tenter sa chance de loin mais son essai passe au-dessus. Une belle combinaison à gauche entre Babitz et Ribeaucourt voit le premier cité s’engouffrer vers le premier poteau mais Bernard repousse. Momalle perd ensuite Morhet, son métronome, sévèrement touché à la cheville mais cela ne déstabilise pas les locaux qui vont doubler la marque à cinq minutes du terme. Nawezi frappe un coup franc au poteau où Bernard repousse mais Mathelot est plus prompt que les défenseurs et fait le break. "La gestion derrière a été bonne mais nous avons été un peu trop dans le calcul, soulignait le coach momallois sans accabler ses joueurs. Nous approchons des gros matches et les joueurs sentent sans doute qu’ils ont besoin de gérer leurs efforts au mieux pour ne pas brûler toutes leurs cartouches." De fait, ce sont Ferrières et Braives qui vont se dresser sur leur route. Costaud en effet.

Arbitre: M. Rekko.

Cartes jaunes: Louis, Doverin, Franchina.

Buts: Ribeaucourt (1-0, 20e), Mathelot (2-0, 85e).

MOMALLE: Presti, Streel, Pohl, Ribeaucourt, Knuts, Babitz, Morhet (75e Sanna), Louis (68e Nguiamba), Doverin (57e Nawezi), Hotton, Mathelot (88e Ventrice).

VERLAINE B: Bernard, Constant, Bellefroid B. (72e Nzey), Evrard, Bellefroid R. (72e T. Parla), Dona Ilunga, Pleinevaux, Voss, H. Parla, Tamagni (90e Chapelier), Franchina (90e Deltour).