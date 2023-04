Football (P2A): Flémalle a tremblé mais remporte un titre bien mérité

Une certaine aisance à domicile qui va néanmoins tarder à être démontrée. Les Bleus peinent à se placer à la juste hauteur sur le terrain. En retard sur plusieurs ballons, ils vont même laisser Piazza armer une demi-volée tout simplement imparable. Les Flémallois, pas spécialement fringants, n’en demandaient pas tant et passent devant au marquoir. Burdinne va se réveiller et se signaler par deux têtes sans danger de Deltour et Dimitri Bronckart. Au gré des minutes, le match se découd. Entre fautes et altercations, les joueurs en oublient parfois de jouer au football. Dans ce contexte quelque peu haché, les locaux vont néanmoins connaître un deuxième temps fort. Amory Bronckart remet parfaitement de la tête pour Deltour mais le capitaine trouve les gants de Dentz.

Dès le retour des vestiaires, les visiteurs semblent déterminés à tuer la rencontre. Et ils vont d’ailleurs parvenir à leurs fins sur une action litigieuse. Trouvé au deuxième poteau sur un long centre, Bellafqih dévie le ballon de la tête et le ballon termine dans les filets. Problème, entre-temps, Lambrecth touche le ballon de la main, certes involontairement mais de manière flagrante. Le but est octroyé et va finalement motiver les Burdinnois qui reviennent dans le match sur un doublé de Genotte consécutif à de longues rentrées en touche à chaque fois. Et alors qu’on pense voir le leader perdre pied, ils vont finalement repasser devant via ce diable de Lambrecth qui croise d’abord parfaitement une tête avant d’armer un coup-franc puissant dans les cages de Sombreffe. Flémalle n’a peut-être pas montré son football le plus léché mais qu’importe, ils peuvent embrasser ce titre de champion bien mérité.

Arbitre: Eric Chouffart.

C artes jaunes: Hougardy, Bellafqih, Genotte, Claudepierre, Gambini, Baillet, Lambrecth, Piazza, A.Bronckart.

Buts: Piazza (0-1, 10e), Bellafqih (0-2, 48e), Genotte (1-2 et 2-2, 66e et 75e), Lambrecth (2-3, 85e), Lambrecth (2-4, 90e + 2).

BURDINNE: Sombreffe, A.Bronckart (88e Van Reymenant), Devalet, Koné (71e T.Delhalle), Genotte, Hougardy (62e Thirion), Fillieux, Deltour, Mathieu, D.Bronckart (55e Josse), Baillet.

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Bellafqih, Kalam, Costadoni, Piazza, Ferron (88e N.Milotello), Abdoulaye, Claudepierre (60e Franzen), Lambrecth, Scopel (73e Pinte).