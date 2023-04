Football (P1): Geer mène 0-3 puis craque totalement sur la fin

En souffrance en fin de match, Geer héritait pourtant d’une occasion en or de rafler les 3 points à la 88e. Mais Alexandre Mattè oubliait de servir Olivier Mulowa et manquait son face-à-face avec Piron. Mais finalement, ce match méritait-il un vainqueur ? "D’une mi-temps à l’autre, on est vraiment passé du coq à l’âne, indiquait Santo Ventura, le coach mélinois. J’avais averti les joueurs, ils fallait aborder ces 4 derniers matches comme les 4 derniers de leur carrière. Je ne pense pas qu’ils soient montés en se disant qu’ils n’avaient pas envie. Mais cette pression du maintien est peut-être difficile à gérer ? Finalement on prend un point et il faudrait vraiment un scénario catastrophe pour qu’on descende. À la mi-temps j’ai poussé un petite gueulante et la réaction des joueurs a été positive. Quand je vois notre deuxième mi-temps, je me dis qu’il y a du potentiel dans cette équipe. On aurait pu faire 4-3 mais on aurait aussi pu être punis. Finalement le score me semble logique. "

Arbitre : M. De Coune.

Cartes jaunes: Mascolo, Demelenne, Lusinga ; Delvaux, Cokgezen

Buts : Vervoort (0-1, 5e), Vervoort (0-2, 9e), Henquet (0-3, 25e), Mottoulle (1-3, 65e), Memeti (2-3, 69e), Keita (3-3, 75e)

MELEN : Piron, Leroy, Dumoulin, Lusinga, El Boussetaoui (39e Mottoulle), Keita (83e Yumusak), Henke, Rodriguez, Memeti, Mascolo, Demelenne.

GEER : Emons, M. Philippe, Grosdent, Fadda, Henquet, Delvaux, Vigil Bajo, Docquier (66e Bekaert), Cokgezen, Messina (83e Mattè), Vervoort (74e Mulowa).