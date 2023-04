Warnant - Jette : 3-0

Dès l’entame, Warnant prenait le jeu à son compte. Fransolet trouvait l’ouverture 1 0 11e. Avant la pause, Cavillot doublait la mise 2 0 37e.

En seconde période, le match tirait en longueur. Mabanza réveillait l’assemblée du tête gagnante 3 0 84e.

Hamoir - Ganshoren : 0-0

Triste rencontre ce dimanche en bordure du Neblon où les occasions se comptaient sur les doigts d’une seule main pour un résultat de 0-0.

Provinciale 1

Fize - Sprimont B : 3-0

Victoire 3-0 pour Fize après un doublé de Gillard et un peno de Licour. Facile pour les Villersois

UCE - Faimes : 3-1

Victoire 3-1, grosse domination de UCE. Match très physique, beaucoup de fautes. Très haché. Faimes n’a jamais réellement su être dangereux. Le score aurait même pu être plus lourd.

Hannut - Eupen : 4-3

Même si Eupen ne démérite pas, Hannut survole la première période. Notamment Cossalter, dans tous les bons coups puisqu’il inscrit deux buts et est largement impliqué dans le troisième. Malheureusement, à la 37e minute, Ouchan concède un penalty et se fait exclure dans la foulée pour rouspétances. Hannut avait pourtant tout en main.

Et effectivement, les choses se compliquent dès le retour des vestiaires suite aux buts de Schins et Mennicken. Mais Cossalter rend l’avance aux siens sur penalty à l’heure de jeu. Hannut conserve son avantage jusqu’au bout, mais non sans peine.

Buts: Cossalter (1-0, 6e), Henrot (2-0, 24e), Cossalter sur pen (3-0, 33e), Krafft sur pen (3-1, 38e), Schins (3-2, 47e), Mennicken (3-3, 56e), Cossalter sur pen (4-3, 60e)

Provinciale 2

Momalle - Verlaine B 2-0

Pour espérer rester dans le Top 3 Momalle devait vaincre Verlaine. Mission accomplie mais ce ne fut pas de tout repos face à de jeunes Taureaux accrocheurs. Buts: Ribeaucourt (1-0, 20e), Mathelot (85e, 2-0).

Burdinne - Flémalle : 2-4

Dans un match qui ne sera pas leur rencontre référence cette saison, les Flémallois ont assuré l’essentiel et décrochent le titre de champion. Burdinne, souvent dominateur dans l’impact et l’envie, aurait mérité mieux.

Buts: Piazza (0-1, 10e), Bellafqih (0-2, 48e), Baillet (1-2, 66e), Genotte (2-2, 75e), Lambrecth (2-3, 85e), Lambrecth (2-4, 90e + 2).

Provinciale 3 (série A)

Villers 2 - Fraiture Sports 1

Dans un duel animé et parfois à la limite de ce que l’on peut voir sur un terrain, Villers s’est logiquement imposé au vu des nombreuses occasions et condamne définitivement des Condrusiens trop déforcés à la descente en P4.

Buts: A.Koffi (1-0, 32e), Kone sur pen (2-0, 39e), Sy (2-1, 55e).

Provinciale 4 (série A)

Jehay B 1 - Engis 2

Alors que les Jehaytois ont dominé toute la partie, les Engissois ont su placer leurs moments forts et inscrire les deux goals nécessaires à prendre les points.

Buts: Bawin (0-1, 22e), Meridio-Angulo (0-2, 29e), Nardese (1-2, 90e)