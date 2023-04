Football (D3 ACFF): le RFC Huy va-t-il récupérer trois points après son match contre Mormont ?

L’affaire sera bientôt sur la table du comité sportif de l’ACFF. Et elle devrait déboucher sur une bonne nouvelle pour le RFC Huy. Il semblerait en effet qu’une erreur de sélection ait été effectuée par Mormont lors du fameux match contre le RFC Huy disputé le 2 avril 2023 avec, au final, une victoire 2-0 des Luxembourgeois. Il apparaît en effet que sur la feuille du match, il manquait un U21, ce qu’impose le règlement comme on le sait. Dans ces cas-là, généralement, c’est 0-5 forfait pour l’autre équipe mais reste à voir ce que le comité sportif de l’ACFF va décider. Si ces trois points sont effectifs et que Huy récupère par ailleurs trois autres unités après le match arrêté contre Aywaille pour propos racistes (on attend encore la décision de l’ACFF en l’espèce), cela pourrait faire 6 unités en plus pour des Hutois finalement… encore un peu concernés par le tour final. Dingue…