Football (D2 ACFF): Jette ne veut plus jouer en nationale, ce qui pourrait sauver Solières

Une rumeur rapportait en effet en ce week-end pascal que Jette pourrait arrêter ses activités en nationale. Information qu’on a évidemment vérifiée auprès du club concerné et de René Kruys, un des membres du comité jettois. "Je confirme: on ne veut plus jouer en nationale, assure ce dernier. Nous, on n’a pas, comme à Warnant, plein de supporters dans notre buvette à chaque match. On n’a pas non plus de mécène. Contre Waremme, dernièrement, on avait… 5 spectateurs. On n’a pas les moyens pour une équipe en D2 ou en D3 ACFF car on n’a pas de subside. On veut continuer en provinciales plus calmement même si on a eu la licence pour la nationale dernièrement. On a sondé l’ACFF pour voir si c’était possible et on n’a pas eu de réponse. Jusqu’ici, on a entendu dire que ce ne serait pas possible de"tuer"notre équipe de nationale pour reprendre en P1. On espère qu’on va nous entendre, ce serait mieux pour tout le monde. Et si ce n’est pas le cas, alors, je mettrais mes gars de P2 en D2 ou D3. Mais ce n’est pas leur rendre service."

Quelle conséquence cet arrêt pourrait avoir ? Il pourrait être salvateur pour Solières et, donc, derrière la futur Union Hutoise en 2023-2024. Pour savoir ce que prévoit le règlement, il faut consulter l’article B7.49 de l’ACFF. "Lorsque la dégradation par suite de falsification de match, de cession de patrimoine ou de la non-obtention de la licence exigée s’étend sur deux divisions, le nombre de descendants de la division intermédiaire est réduit d’une unité, sauf si cette division intermédiaire est la division 3 ACFF/VV" précise le règlement. En clair, si l’ACFF accepte la demande de Jette de descendre en provinciales et que la raison de cette descente est assimilée à l’une de celles précisées ci-dessus, alors, oui, il pourrait y avoir un descendant en moins en D2 ACFF. Tout profit pour Solières (et l’Union Hutoise en 2023-2024) qui pourrait ainsi rester en D2 et non descendre en D3 comme c’est le cas pour le moment virtuellement. Avouez que ce n’est pas mal du tout comme nouvelle… si elle se confirme.