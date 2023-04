Football (D2 ACFF): Hamoir n'a pas su trouver le chemin des filets

Ganshoren décidait d’emblée de jeu de faire tourner le ballon derrière avant de chercher la profondeur face à une équipe de Hamoir assez timorée et imprécise au point de ne se procurer aucune occasion de but en cette première période.

Ganshoren obtenait la première belle possibilité via une tête de Devillé qui trouvait un Rausin au bon endroit. Le dernier rempart des Rats devait encore s’employer une ou deux fois dans les airs. Juste avant la pause, un tir de Laffalize filait dans le ciel bleu hamoirien.

Les protégés de Raphaël Miceli revenaient en seconde période avec des intentions plus belliqueuses et accentuaient leur pression sur une arrière garde adverse bien attentive.

Peu après l’heure de jeu, Rausin devait s’imposer en sortant bien dans les pieds de Serme. Comme souvent depuis plusieurs rencontres, les Rats allaient manquer du petit brin de réussite comme sur ce coup franc décentré de Yilmaz qui percutait le poteau de Suederick. Hamoir allait alors bénéficier de quelques possibilités alors que l’arbitre, pourtant bon en première période, faisait preuve d’un peu trop de mansuétude à l’égard de Dassy, un peu trop nerveux. La fin de la rencontre ne changeait rien à la donne et les deux équipes ne pouvaient être satisfaites que par l’obtention d’un point précieux pour se rassurer par rapport au bas du classement. Pour la petite histoire, Rausin n’avait pu plus obtenir de cleen-sheet depuis le match aller à Ganshoren. On notera aussi que Hamoir a perdu Lafalize, touché à la clavicule, et qui selon le premier diagnostic du kiné hamoirien, pourrait voir sa saison terminée avec même, une possibilité d’opération. Et comme le disait si bien un dirigeant hamoirien au coup de sifflet final: "Qui aurait pensé que Hamoir prendrait 4 points sur 6 lors de ces deux rencontres ?". Le délégué de Ganshoren avait lui une phrase choc comme résumé du match: "Je pense qu’on a assisté à une rencontre digne de la P2. " Juste un peu exagérée cette analyse !

Arbitre : Baptiste Federico assisté de Guillaume Gevar et Ronny Bracone

Cartes jaunes: Dassy, Van Landschoot, Teise, Miceli

HAMOIR : Rausin, Teise, Biersard, Tietcheu, Lahaque, Masset, Dianda, Doneux, Cusumano (74e Guilmi), Lafalize (57e Mukendi), Yilmaz

GANSHOREN : Suederick, Zaanan, Nendaka, Camara, Van Landschoot, Devillé, Zerouai, Serme, Dassy (76e Laroussi), Millet, Scholl