Basket-ball (R2): exploit de Huy qui s'impose face au leader

Et c’est encore ce qui s’est passé ce samedi, alors que les Hutois sortaient un énorme match. Pourtant, les locaux ne partaient évidemment pas avec les faveurs des pronostics face à 10 visiteurs alors que les Unionistes comptaient encore plusieurs absents. Pourtant, comme souvent, les locaux allaient positivement entamer cette rencontre rendant coup pour coup à l’intensité du jeu visiteur. Il faut dire qu’avec ses trois bombes, Royen était directement prolifique. "Depuis quelques semaines, on insiste vraiment sur l’intensité défensive qui nous manque, nous confiait Steve Jovenau. On corrigeait cela de plus en plus en semaine mais nous n’avions pas encore fait le transfert en match. C’est chose faite avec un groupe qui n’a pas eu de trou d’air comme de coutume et qui a surtout répondu présent mentalement."

Car, voyant que les choses se passaient positivement, le coach réduisait ses rotations à 6 joueurs, Puddu n’étant pas appelé au jeu et De Neve ne montant que quelques minutes. "C’était évidemment un risque mais on sait aussi que les remplacements peuvent déséquilibrer un groupe. Ici, les 6 joueurs étaient parfaitement dans leur match, jouaient bien et, finalement, se sont sublimés en restant au jeu et en prenant confiance."

Et si la pause était atteinte sur 36-31, le premier tournant était évidemment la reprise où les hutois ne craquaient pas, restant solides en défense. Même si le passage en zone de Woluwe faisait mal, Jaco s’associait à Royen pour garder le cap. À 56-58, Huy avait la dernière action et sur un tir raté, Maah repoussait la balle dans le cercle pour arracher la prolongation.

"J’ai ensuite donné les clés du jeu à Jaco qui a alterné tirs et lancers pour survoler la prolongation (15-9) et nous offrir cette belle victoire", concluait un coach ravi… comme tout le monde.

QT: 20-19, 16-12 (36-31), 10-13 (46-44), 12-14 (58-58), 15-9.

HUY: De Neve 0, Royen 23, Paeleman 6, Roncali 4, Jaco 21, Njoumegni 6, Maah 13.