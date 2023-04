Basket-ball (Coupe AWBB, 3x3): Huy et Marine Cop soulèvent le trophée

Dans toutes les équipes engagées, on a évidemment suivi les dames de Huy qui débarquaient motivées et préparées pour cette compétition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout au long de la journée, l’émotion et le stress furent présents en plus d’un plaisir palpable d’être sur le terrain. Débutant à midi par une victoire vitale contre Neufchâteau sur le score de 15-10, les Hutoises tombaient ensuite sur une équipe d’Ottignies redoutable les muselant pour s’imposer 11-17. Mais pas de baisse de pression pour les quatre joueuses qui se reprenaient avec un 14-20 contre Pont-de-Loup afin de terminer, à l’avérage, 2e de leur poule.

Cap alors sur les demi-finales face à une équipe de Namur invaincue dans l’autre poule. Et, montant de plus en plus en puissance, les Unionistes déjouaient les pronostics avec une défense de fer pour l’emporter 10-12! Un exploit qui ne pouvait pas rester sans échos. Ainsi, en finale, les quatre demoiselles retrouvaient Ottignies et n’allaient pas rater le rendez-vous. Dans une finale à sens unique, Huy allait mettre tout le monde d’accord en signant un 9-20 impressionnant pour remporter cette compétition acharnée.

Pour rappel, Huy alignait: Laura Baggio, Océane Ronveaux, Hélène Bastin et Alycia Marteau. Puis au moment des récompenses, c’est Laura Baggio qui était élue meilleure joueuse de la compétition. De quoi confirmer l’incroyable retour positif au bercail de la pivot mosane. "Ce fut une journée très intense et parfaitement organisée. Nous sommes tombées sur des bonnes équipes nous avons tout donné pour aller chercher la finale. Après notre défaite contre Ottignies en poule, nous n’avions plus le droit à l’erreur mais on a su gérer les autres rendez-vous en prenant, comme espéré, un maximum de plaisir", nous confiait Océane Ronveaux, instigatrice du mouvement 3 contre 3 à Huy.

En U18 filles, on a aussi vu Marine Cop briller. En effet, notre jeune joueuse a remporté la compétition avec les Panthers de Liège et a été tout simplement élue meilleure joueuse du tournoi. Pas une seule défaite pour les Liégeoises qui dominaient par deux fois Gaume (11-9 en poule et 13-16 en finale) pour décrocher le trophée.