Football - P1 : Geer ne peut plus se permettre de faire les montagnes russes

Résultat des courses, alors que le ticket pour le tour final était pratiquement composté, Geer pourrait bien être le dindon de la farce d’ici quatre rencontres. "On a encore un peu d’avance, mais il faut se réveiller, martèle le coach geerois. Cela va dépendre de l’ensemble du groupe, pas des individualités. Il faut être capable de saisir cette opportunité et de prendre un match en mains comme on n’arrive plus à le faire. Il faut donner un peu plus. "

Et cela passe, dans un premier temps, par un résultat positif à Melen. "Une équipe qui a entamé une dynamique bien différence que celle du match aller (NDLR: victoire 1-0 de Geer). Leur sauvetage est acquis et ils profitent des derniers matchs pour essayer de se faire plaisir", analyse Nicolas Henkinet. Une rencontre qui a tout du piège pour les Geerois…

Arbitre: Jérôme De Coune, assisté de Fabrice Rebuffatti et Freddy Solheid.

GEER: Aerts, Vigil Bajo, Vervoort, Grosdent, Messina, Cokgezen, Docquier, Philippe, Delvaux, Bekaert, Mulowa, Litran, Henquet, Fadda, Mattè. Bouhriss (ischios) et Georges (ischios) sont blessés. Vandebosch est suspendu.