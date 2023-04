Football (P4A): auteur d'un 21 sur 21, Jehay B est-il devenu imbattable ?

En face, Engis reste sur un revers frustrant face à Faimes. "Mais les joueurs ont une revanche à prendre car on veut terminer nos quatre rencontres par une victoire, lance Olivier Noël. La rencontre de ce dimanche est capitale en vue du Top 5. Il y a, en même temps, un Geer-Haneffe qui sera aussi important."

Actuellement cinquième avec un point de plus que les Haneffois, Engis a toujours son sort entre les mains. "On ne veut pas gâcher notre belle saison, poursuit le coach engissois. Les joueurs sont conscients de l’enjeu et vont se donner à 200% face à l’équipe en forme de cette fin de championnat. Ce sera un vrai match d’hommes et il faudra rester concentré du début à la fin."

À noter que Jehay B rejouera jeudi prochain son match de retard face à Limont. Une rencontre que Geer suivra de très près puisque les gars d’Arnaud Danon pourraient décrocher les lauriers...sans jouer.

Arbitre : Jérôme Tutélaire.

JEHAY B : tout le noyau est disponible.

ENGIS : Cox et Marino sont blessés, le reste du noyau est disponible.