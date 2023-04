Football (P3A): Strée s’offre 3 renforts et acte 3 prolongations

Ça bouge à Strée ! Le club, qui peut toujours espérer une montée en P2 via le tour final, s’est activé sur le marché des transferts. Ainsi, Maxime Sarowski, un défenseur d’Ouffet, Patrice Bibombe, un attaquant de Sprimont B et Michèle Cavallaro, un médian d’Aywaille B évolueront chez les Stratois la saison prochaine. Dès Stratois qui pourront également compter sur Michael D’allessandro, Romain Izzi et Amory Feyenkhlassen. Que de bonnes nouvelles !