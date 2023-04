Football – P2A: Waremme B acte l’arrivée de deux nouveaux renforts

Le second débarque de Verlaine B puisqu’il s’agit d’Ugo Denoel. "Il était en manque de temps de jeu et a besoin de se relancer, insiste Romain Paquet. Il est venu en test et a montré des qualités intéressantes."

Dans le même temps, deux éléments de l’équipe U19 IP ont été promus dans le noyau de P2: Luca Willmann, un médian, et Matteo Villarditta, un offensif polyvalent.