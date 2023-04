Football (P2A) - "Pépé" Salamone, ex Ange de la téléréalité, débarque à Ferrières : "Je voulais jouer avec mon cousin Salvatore Baccarella"

C’est un transfert assez atypique mais solide que vient d’enregistrer Ferrières. Cette fois, c’est Giuseppe, alias "Pépé" Salamone, qui arrive. L’homme a eu plusieurs vies ces dernières années. Il est d’abord, évidemment, joueur de foot. Exilé dans le Limbourg depuis 6 ans et actif à D3 ACFF cette saison à Bever, ce numéro 9 de 34 ans a déjà une belle carrière derrière lui avec des passages par le Standard, Seraing, Montegnée, Malmedy, Herstal, Aywaille et donc un long passage par la Flandre. Il y a deux ans, il a encore planté 28 buts là-bas. Mais Salamone fut aussi un personnage atypique des "Anges", saison 9, la fameuse émission de télé-réalité en 2017. Il fut aussi tentateur dans la version italienne de "l’Ile de la tentation." La saison prochaine, il sera donc joueur de Ferrières. "La télé-réalité fut sympa, mais c’est loin tout ça maintenant, sourit notre homme. À l’époque, je pensais devenir footballeur professionnel. Mais, depuis, j’ai changé de vie. Là, j’arrive à Ferrières parce que j’avais envie de reparler français dans le vestiaire, de jouer avec mon cousin Salvatore Baccarella, chose qu’on s’était promise, et de bosser avec Philippe Caserini. Avec le président, on a mis 5 minutes pour trouver un accord. Je pense que Ferrières est un bon challenge pour moi, entre ambitions et côté familial…" Une grosse recrue en plus donc pour Ferrières qui frappe fort depuis le début du mercato 2023-2024.