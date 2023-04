Football (P2A) - "Momalle nous réussit bien" annonce le Verlainois Justin Evrard

La semaine dernière, Verlaine B a sorti la grosse artillerie pour battre Amay et, de la sorte, le repousser à neuf longueurs au classement. Mais avant de réussir ce match clé, les Taureaux sortaient d’un 10/21 en 2023. Soit un bilan leur permettant de s’extraire de la zone rouge où ils stagnaient depuis l’entame de la saison. "Le break de fin d’année a fait du bien et, dès la reprise de janvier, nous avons enchaîné avec les résultats positifs. Ce qui a changé ? La chance a un peu tourné en notre faveur et les résultats aidant, notre confiance s’est renforcée, explique Justin Evrard qui, à 20 ans, porte le brassard de capitaine avec aplomb et détermination. Je suis au club depuis toujours et j’ai intégré le noyau de P2 à 16 ans. Y resterai-je la saison prochaine ? Il y a de grandes chances, oui. Le projet est intéressant et la volonté d’apporter davantage de maturité au groupe pour qu’il vive une saison tranquille est présente."