Football – P2A: Maxime Limbrée prolonge à La Clavinoise

Les bonnes nouvelles se succèdent à La Clavinoise. Et une de plus est tombée ce vendredi en début d’après-midi avec la prolongation officielle du défenseur Maxime Limbrée. "Nous sommes ravis que Max ait pris la décision de poursuivre l’aventure sous nos couleurs. Nous sommes persuadés qu’il mettra toute son expérience au service du collectif et du groupe " confie le club sur les réseaux sociaux.