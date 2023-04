Football (P2A): Ferrières bat Braives et fait un grand pas vers le tour final

Si les Sang & Or font circuler le cuir à merveille, c’est Ferrières qui se crée les deux premières occasions. Au quart d’heure, Ferron se met en évidence en armant deux frappes des 25 mètres, qui passent légèrement au-dessus des cages de Dorval. Il aura fallu attendre la 43e pour assister à la réaction braivoise des pieds de Charlier, qui bute sur un Tedika attentif. Quelques secondes plus tard, Ben-Saida distille un caviar à Jurdan, qui se retrouve seul face à Dorval, mais l’attaquant ferrusiens loupe la plus belle occasion de la première période.

Heureusement pour les locaux, Bourard délivre les siens sur penalty, à l’heure de jeu, après un accrochage entre Dorval et Ben-Saida. Un but qui a le don de réveiller des locaux peu adroits devant le but. Tedika est d’ailleurs obligé, par deux fois, de s’imposer dans les airs.

Le dernier quart d’heure est à mettre à l’actif des locaux qui tentent le tour pour le tout offensivement. Une domination qui reste stérile tant l’arrière-garde de Ferrières est bien en place. Preud’homme, rentré à la 88e, passe à deux doigts de l’égalisation. Mais sa tête passe à quelques centimètres des cages de Tedika.

Braives peut quitter le Top 5

Au caractère, les gars de Philippe Caserini l’emportent logiquement, malgré plusieurs occasions braivoises en toute de fin de partie. Un succès précieux pour Ferrières qui s’installe confortablement dans le Top 5. Au contraire de Braives qui peut quitter sa cinquième place en cas de succès de Seraing Athlétique ce week-end.

Arbitre : Benoit Castiau.

Cartes jaunes : Dorval, Fraccari, Sarr Ass, Ganci

Buts : Bourard (0-1, 60e sur pen).

BRAIVES : Dorval, Bosman, Fernandez (88e Preud’homme),, Vangerven, Dokens, Jacobs (80e Baggio-, Fraccari, Bawin, Ganci (80e Di Rosa), Charlier, Mazuy.

FERRIÈRES : Tedika, Rafiki, Pirnay (70e Rasquin), Bourard, Ben-Saida, Sarr Ass, Wilkin, Diouf, Ferron, Jurdan, Soumahoro.