Football – P2A: Antoine Collette va passer d’Ouffet à Ferrières

Décidément, Ferrières n’en finit plus de s’activer sur le marché des transferts. Et c’est encore du côté d’Ouffet que Philippe Caserini est allé piocher après avoir déjà acté le renfort d’Ismael Diallo. Cette fois, c’est Antoine Collette, l’un des pions majeurs des Orange depuis des années, qui va effectuer le court trajet jusqu’à Ferrières. Le puzzle des Bleus prend de plus en plus forme.