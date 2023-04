Football (P1) - Marco Crotteux (Hannut): "Une défaite et tout serait relancé"

Une rencontre qui vaudra son pesant d’or tant elle sera importante en vue de la mini-compétition post-phase classique. "Oui, ce match est super important, confirme Marco Crotteux. Mais tous les matchs le sont désormais. Une victoire ne voudrait rien dire car tout le monde se tient. Mais une défaite et tout serait relancé. On l’a dit jeudi dans le vestiaire et tout le monde le sait: on doit gagner, on n’a pas le choix. "

Mais la tâche sera loin d’être aisée tant Eupen pète la forme depuis deux mois. "Et même si on avait gagné 1-4 à l’aller, cette équipe m’avait bien plu. Elle était bien organisée, solide et jouait bien au football", prévient Marco Crotteux, qui sera, une nouvelle fois, privé de plusieurs éléments importants.

Arbitre: Maxime Bouillon, assisté de Redouane Paye et Imrane El Fassi.

HANNUT: Racz, Berrafato, Dreze, Javaux, Cwynar, Ouchan, Geuns, Père (?), N.Henrot, Missé Missé, Cossalter, Proix, Leloux, Adrovic, Crotteux. Formica n’est pas encore prêt. Spadaro (genou) est blessé. S.Henrot et Lo Presti sont suspendus.