Comme l’explique Mehdi Tamoh, l’attaquant de Faimes, c’est un match crucial. "Tout le monde est conscient que c’est le match le plus important de la saison. On va l’aborder comme les autres matchs, avec la grinta et l’envie d’aller chercher les trois points" explique-t-il.

Mais la victoire est loin d’être acquise face à un adversaire coriace, qui n’a pas spécialement l’air d’inquiéter Mehdi Tamoh. "Ce n’est pas une équipe qui prône le beau jeu, confie-t-il. Elle ne nous avait pas causé beaucoup de soucis à l’aller. C’est un match qui va se jouer sur des détails. On va essayer de jouer football et de les faire sortir de leur camp."

Décisif la semaine passée malgré la défaite face à Hombourg, Mehdi Tamoh veut réitérer sa performance personnelle. "Je veux continuer sur cette lancée, je veux apporter encore plus à l’équipe. Je n’ai marqué que quatre goals cette saison, ce n’est pas assez pour moi" raconte l’attaquant faimois. Dans sa tête, le maintien est encore possible. "Franchement, j’y crois encore. Quand je vois les qualités qu’on a et ce qu’on propose sur un terrain, je ne peux pas croire qu’on va encore perdre des points ce week-end." Luc Ernes, le coach de Faimes, est du même avis que son attaquant. "Je sais que ça sera très dur, mais j’y crois encore. J’ai repris l’équipe en cours de saison, par amour pour le club, si je ne croyais pas au maintien, je ne l’aurais pas fait. Tout peut arriver dans le football. Si je n’y croyais pas, je ne me rendrais pas à l’UCE Liège dimanche, confie"Pigeon". J e sais que l’UCE est une équipe expérimentée avec pas mal de physique. Ils ont de bons flancs qui peuvent faire très mal. Ça va être un match compliqué."

Luc Ernes sait que la rencontre de dimanche sera cruciale en vue du maintien. "C’est dimanche que tout va se jouer. C’est la victoire ou la P2." Des propos durs, mais réaliste, de la part du coach faimois, conscient qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur.

Arbitres: Grégory Mager assisté de Jean Philippe Pierre Martin et de Bruno Mascherin

FAIMES: Houart, Arcadipane, Renson M, Renson B, Massart, Louis, Mailleux, Petitpre, Jacques, Tamoh, Vinchent R, Vinchent G, Venner, Delcour, Genette