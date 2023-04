Football (P1): José-Marie Nzembo: "Penser au tour final"

Des Villersois pour lesquels il jouera encore la saison prochaine. "Oui, j’ai beaucoup parlé avec le staff et je pense que le futur projet sera sympa, assure-t-il. On va avoir une belle équipe et j’avais, à titre personnel, besoin de stabilité. Je n’avais pas envie de changer une fois de plus de club. Je suis bien à Fize et je voulais y rester." Avec, donc, encore des objectifs cette saison. "Il faut d’abord penser à se sauver, c’est clair, poursuit l’ancien latéral de Solières. On doit voir match par match mais dans un coin de notre tête, oui, on pense encore plus haut, oui. Il faudrait un fameux coup du sort mais si les planètes s’alignent bien, pourquoi ne pas penser au tour final ? Ce serait une belle récompense car on a beaucoup bossé cette saison. Ce serait, aussi, un juste retour des choses car on a la valeur d’une équipe du Top 5, j’en suis sûr. Mais on va tenter de forcer l’exploit. Ce serait chouette. En plus, même si une grosse partie du noyau va changer, je peux vous garantir qu’on est tous concernés. On a envie de gagner quelque chose… " Belle ambition de fin de saison.

Arbitre: Lucas Baudon.

FIZE: pour affronter Sprimont B, Erivelton est suspendu. Le reste du noyau est totalement mobilisable.