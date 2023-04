Football (D2 ACFF): Waremme pourrait connaître la D3 dès dimanche

Pour Charles Laruelle, le maintien reste possible mais il ne se voile pas la face. "J’y crois oui, il faut y croire. Y a une partie de nous qui veut se sauver c’est sûr, mais on sait que ça sera extrêmement difficile" explique-t-il.

Meux, c’est costaud…

L’attaquant de Waremme est conscient du gros morceau qu’est Meux. "Ils sont très solides. On sait que ça va être un match très compliqué, confie l’originaire de Verlaine. Mais à l’aller, c’est eux qui avaient arraché le nul. Il faut qu’on essaie de reproduire le même match. Meux est un adversaire de taille dans tous les sens du terme. Physiquement, c’est des machines. "

Après la belle victoire face à Verlaine, Charles Laruelle explique un peu comment s’est passée la semaine d’entraînement. "Il y avait plus de bonne humeur que d’habitude, ça faisait longtemps qu’on avait plus gagné (rires). On a bien travaillé la semaine et on va aborder le match sans pression. On n’a plus rien à perdre " raconte l’attaquant de 22 ans.

Tout le monde est donc bien conscient de l’importance capitale qu’a le match face à Meux.

THEO CLOSSET

Arbitres: Amaury Requier assisté de Chasan Bektemirov et Melissa Lejear

WAREMME : Lemire, Saint-Mard, Bourard, Deflandre, Merchie, Laruelle, Boseko, Gueye, Angiulli, Lapierre, Glorieux, Scalais, Étienne, Lannoy,