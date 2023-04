Football – D2 ACFF: Solières – Seraing B sera rejoué le 19 avril à 19h

On s’en doutait un peu mais c’est désormais officiel: la rencontre entre Solières et Seraing B devra être rejouée intégralement. Et celle-ci a été replacée au mercredi 19 avril à 19h. Pour rappel, après seulement trois minutes de jeu, Aymeric Baumans était mal retombé suite à un tacle adverse et s’était occasionné une double fracture tibia-péroné. Vu que le duel avait dû être interrompu durant plus d’une demi-heure pour permettre l’arrivée des secours, l’arbitre avait appliqué le règlement et mis un terme définitif à la rencontre. Rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour la rejouer.