Parmi les buteurs face à Namur, Nathan Mukendi. L’avant de 26 ans a planté là son deuxième but de sa saison avec les Rats. "Et il fait plaisir car il est décisif, rigole l’ancien avant de Herstal. Mais j’aimerais encore en mettre quelques-uns d’ici la fin. "

Arrivé de France en début de saison, ce Belgo-Congolais ne craint pas la venue de Ganshoren, mais veut voir Hamoir continuer sur sa lancée. "On avait affronté une belle équipe à l’aller, se souvient Mukendi qui avait joué 66 minutes à l’aller et avait assisté aux deux buts synonymes de 0-2 pour les Rats. Il y a des qualités et du talent dans cette équipe. Je me souviens notamment d’un pivot qui nous avait fait très mal. On avait dû patienter avant de faire la différence en fin de match. Je pense que ce ne sera pas facile pour ce retour… Mais le succès face à Namur nous a fait un bien fou. Là, je pense qu’on est reparti. "

Chose que son coach confirme. "Il y a des qualités dans cette équipe, assure-t-il. On avait eu du mal à l’aller. Et à l’époque, Ganshoren était dans une salle passe. Là, il y a eu un changement de coach et depuis, ils se sont repris en main avec une belle place à la tranche, notamment. Oui, on va devoir être vigilant. "

Ce sera peut-être l’occasion, pour Nathan Mukendi, de se mettre de nouveau en évidence. Lui qui ne sait pas encore de quoi son aventure sera fait. "Je ne sais pas si je vais rester à Hamoir, avoue-t-il. Je ne ferme aucune porte. Là, j’habite à Liège mais je vais déménager à Bruxelles dans les prochains jours. Cela risque de compliquer les choses. Pour le reste, on va voir. Je ne sais pas exactement ce que je vais venir. Mais je veux continuer dans un environnement compétitif dans un club qui a de belles ambitions." En attendant, Hamoir doit finir le job. Pour de bon.

Arbitre: Baptiste Federico.

HAMOIR: comme chaque semaine désormais, Hamoir n’a pas souhaité communiquer son noyau.