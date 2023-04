Football (D2 ACFF): "La licence pour la N1 ? On est tous dans le flou", assure le Verlainois Lucas Limbourg

"Avec le coach et les joueurs, on en a justement parlé cette semaine. On lit à droite à gauche différentes informations à ce sujet. Tout le monde est dans le flou, explique Lucas Limbourg. Cette semaine, les joueurs ont rencontré les dirigeants et ceux-ci nous ont indiqué vouloir tout faire pour obtenir cette licence. Personnellement, j’ai confiance en eux."

Une situation loin d’être évident à vivre pour des Taureaux qui réalisent une saison exceptionnelle.

"Pour ma part, cela ne change rien. On va donner le maximum et si on monte tant mieux pour le club, poursuit l’élément de 22 ans. Au départ, on ne devait même pas être dans le Top 5. Ce qui nous arrive est extraordinaire. Si les travaux ne sont pas réalisés à temps cette saison, ils le seront pour l’année prochaine. Il n’y a vraiment pas péril en la demeure."

Reste que cette situation pourrait inciter des joueurs à aller voir ailleurs. "Ma décision n’est pas encore prise, poursuit Lucas Limbourg. Je suis ouvert à tout et j’ai envie de rester en D2 ACFF." En attendant, le médian espère retrouver une place dans le onze, lui qui n’a plus été titulaire depuis le 11 mars dernier.

Arbitre : Ibrahim Afifi

VERLAINE : Van Hove, Gallina, Reciputi sont blessés alors que Gosselain est de retour de suspension.