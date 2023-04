Football (D2 ACFF) - Aladin Bizimana: "Je n’ai pas envie de quitter Warnant maintenant"

Cette saison, Bizimana, qui s’est retourné à 24 reprises, comptabilise 2520 minutes de temps de jeu. "Autant dire que je me sens hyper bien dans le club. Warnant, c’est chez moi", sourit le joueur formé à Seraing. Malgré plusieurs sollicitations, Aladin Bizimana a finalement décidé de rester chez les Verts. "Jouer en Nationale 1 était effectivement une option mais c’est partir dans l’inconnue, dit-il. À Warnant, c’est là où je prends le plus de plaisir et je ne veux pas gâcher ça maintenant. Moi, quand je ne joue pas, je suis malheureux…"

Stéphane Jaspart se frotte donc les mains, d’autant que Warnant a repris neuf points d’avance en tête de cette D2 ACFF. "Tout le monde est ultra motivé, on prend conscience que nous ne sommes plus très loin d’un bel exploit, commente Aladin Bizimana avant d’évoquer Jette. Ce ne sera pas une partie de plaisir. À l’aller (NDLR: victoire 2-3), on avait souffert. Jette n’est pas encore sauvé et n’aura absolument rien à perdre chez nous."

Arbitre : Julien Gabriel.

WARNANT : Biscotti et Aharrh-Gnama sont suspendus, alors que Biatour est blessé. De son côté, Mabanza revient de suspension.