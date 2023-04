Basket-ball (R2): Huy toujours avec les moyens du bord

C’est dire si, battus 107-59 à l’aller, les Hutois n’ont pas vraiment les faveurs des pronostics et il va surtout être question de limiter au plus la casse. "On va encore et toujours faire avec les moyens du bord", nous confiait une nouvelle fois le mentor des Noir et Or. "On va pouvoir récupérer Maah mais Danze ne sera pas présent. De plus, étant tous à un anniversaire, il faudra composer sans nos jeunes. Ce sera donc excessivement compliqué mais c’est le sport et j’espère que tout le monde pourra donner son maximum."

Sans quoi, l’intensité défensive constante des leaders risque de faire très mal. Maintenant, il faut aussi savoir que la composition de ce groupe est aussi changeante. Ainsi, si les Bruxellois ont gagné tous leurs matchs contre les équipes du top, que ce soit à domicile comme en déplacement, ils se sont inclinés lors de la venue de Linthout (antépénultième) et même dans la salle de Mont-sur-Marchienne (avant-dernier). Alors… comme tous les matchs de basket sont finalement à jouer… pourquoi ne pas rêver du même exploit que contre Natoye qui, pour rappel, est quatrième de la division ? Maintenant, pour concrétiser cela, il faudra d’abord minimiser les pertes de balle et trouver un moyen de limiter l’apport points des visiteurs… ce qui Huy n’a presque jamais réussi à faire cette saison.

Une avant-dernière sortie à la maison qui s’annonce donc explosive. Et même si on entend bien que le mentor des Mosans est fatigué des absences à répétition, ce n’est clairement pas uniquement le lot de son groupe, c’est désormais ainsi comme cela partout, peu importe les divisions. Maintenant, il est clair que pour le projet de l’an prochain, une implication totale sera demandée aux personnes entrant dans ce projet. À noter que Huy jouera encore une rencontre à domicile, contre Mont-sur-Marchienne, avant-dernier, de quoi dire positivement au revoir à la régionale.