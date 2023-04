RB Tilff 78

Ce vendredi, les Hannutois espéraient profiter de leur salle pour créer la surprise lors de ce match d’alignement. Car l’équipe qui débarquait sur le béton hesbignon figure dans le top 6 de la division et voulait renouer avec la victoire. Avec 26 unités planté dans le premier quart, les Liégeois frappaient fort malgré l’absence du géant Mike Bastings, du futur haneffois, d’Alessandro et de leur maître à jouer, Jérôme Piret. Malgré les deux bombes de Bisschop et celle de Lambert, les Verts étaient passifs à l’image de leur unique faute sur ce premier quart perdu 14-26.

Maintenant, avec un Grégory Bastings impressionnant, les Porais continuaient sur leur lancée mais les locaux allaient se battre, se forgeant des lancers pour équilibrer les échanges malgré quelques ratés et en s’appuyant sur un bon Goffin. La sortie des vestiaires ne changeait rien à cette dynamique, les Porais restant en contrôle et Hannut n’arrivait pas à ralentir leur marche en avant. Avec 5 nouveaux points de Lambert et Bisschop, les Verts ne pouvaient mieux que voir l’écart monter à 15 points.

Restait un paramètre qui pouvait changer la donne. Les fautes. Hannut n’était sifflé que 5 fois en 30 minutes alors que Tilff avait deux joueurs à 4 fautes pour entamer la dernière ligne droite. Et tout allait basculer dans la dernière ligne droite, Hannut étant insolant, marquant à chaque attaque mais ne pouvant mettre le panier pour recoller.

A noter que Hannut rejouera dès ce mardi, une rencontre à gagner, contre le RSW Liège Basket. On apprenait aussi que Michel Bisschop a été en contact avec le club de Verlaine pour tenter de monter un projet P2 et U18 mais ce dernier a finalement décliné l’offre.

QT: 14-26, 15-14 (29-40), 18-22 (47-62), 28-16.

HANNUT: Bielen 2, Materne 17, Bisschop 17, Pivato 0, Declercq 0, Goffin 22, Fauchet 5, Lambert 8.