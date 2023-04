Basket 3X3 (Coupe AWBB) - Les Hutoises à la conquête de la coupe

Et le programme sera exceptionnel avec la crème de la crème qui montera sur le parquet carolo puisque, durant toute la saison, les tournois se sont multipliés dans toute la Wallonie afin d’octroyer les tickets pour cette finale. Ainsi, on y retrouvera les huit meilleures équipes U16 filles, les douze meilleures U16 garçons, les six meilleures U18 filles, les douze meilleures U18 garçons et surtout les huit meilleurs hommes et dames.

Une dernière catégorie que l’on suivra tout particulièrement puisque l’Union Huy en fera partie. Une qualification conquise il y a longtemps pour des Mosanes qui alignaient alors une équipe assez différente mais qui ont mis sur pied un groupe ultra compétitif: Laura Baggio, Alycia Marteau, une Océane Ronveaux adepte de ce sport, et la dernière ronde de Hélène Bastin avant son départ pour le RBC Alleur.

Sur leur chemin, les Hutoises retrouveront le RBC Ciney, le Rebond Ottignies, le BE Courcelles, le BCCA Neufchâteau, les Liège Panthers, le Royal Eclairs PDL A et Basket Namur Capitale. À la base de cette aventure, Océane Ronveaux expliquait aux organisateurs. "On participe à cette compétition pour le plaisir. Le fait d’atteindre la finale du tour qualificatif a été une bonne surprise. Pour cette finale, nous serons mieux préparées que lors des qualifications et, surtout, nous aurons une rotation en plus, ce qui jouera vu l’intensité des rencontres et leur nombre. Cela nous permettra d’être moins cramées au fur et à mesure du tournoi. Nous irons à La Garenne avec de l’ambition. Mais sans se stresser non plus, ce n’est pas le but !"

De plus, au travers des différentes équipes des Liège Panthers, on retrouvera aussi plusieurs joueuses de notre arrondissement ou ayant transité par nos clubs. On suivra ainsi tout particulièrement Marine Cop en U18.

Un samedi qui vaudra assurément le déplacement.