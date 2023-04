Tennis de table (provinciales): Onze titres pour nos clubs régionaux de la P3 à la P6

En quatrième provinciale, on soulignera l’excellente saison de Borlez B en série A. Les coéquipiers d’Eric Kerstenne n’ont pas perdu le moindre match en championnat. Une performance tout aussi belle pour Marchin B, qui a remporté son championnat en série B et qui imite ainsi l’équipe fanion qui retrouvera l’élite provinciale la saison prochaine.

En cinquième provinciale, l’équipe fanion de Tinlot a écrit l’histoire du jeune club en remportant le titre en série B. Les Tinlotois évolueront donc pour la première fois en P4 en 2023-2024. En série C, Bettincourt D, avec la famille Krzanik, est devenu championne en s’inclinant qu’une seule fois sur la saison.

En sixième provinciale, Borlez C a sabré le champagne en série A, tout comme les jeunes de Saint-Georges H en série B. En série C, Bettincourt E a décroché un nouveau titre de champion pour le club waremmien. Enfin, on pintera la première place du Cercle D en série D.