Tennis de table (P1): Wanze et Tihange restent en P1

En série B, par contre, tous les regards étaient tournés vers le bas de tableau où Wanze et Tihange n’avaient pas encore acté leur maintien. Grâce à leur partage face à Francorchamps, les Wanzois peuvent enfin souffler et restent en P1.

"Ce fut chaud jusqu’au bout, assure Ronny Ceulemans. Si nos adversaires (NDLR: Francorchamps) avaient joué au complet depuis le début du championnat, ils seraient champions à tous les coups. De notre côté, c’est un soulagement car, avec 41 points, cela fait très longtemps qu’on n’avait plus réalisé une aussi belle saison."

Si Éric Bauwens ne devrait plus jouer la saison prochaine, Wanze pourra toujours compter sur Émilien Piedbœuf, Lionel Schille, Caleb Coulon et Ronny Ceulemans. "Oui, on reste tous, confie le dernier cité. Sans oublier Justin Diederen qui monte en puissance avec notre équipe B."

La folle remontée de Tihange

Longtemps englué dans les méandres de la série, Tihange a réalisé une fin de saison tonitruante pour s’offrir un maintien inespéré. Samedi, les Tihangeois l’ont emporté face à une formation de Stavelot venue à trois avec un D2.

"La chance était avec nous, reconnaît Stéphane Klaric. Nous ne pouvons tirer qu’un bilan positif de cette saison. L objectif maintien était compliqué mais on y est arrivé. Ce maintien, on le doit à l’ensemble des joueurs mais plus particulièrement à Georgel (NDLR: Boieru) qui, au fil des rencontres, a augmenté son niveau de jeu. Le déclic ? Lors du premier tour, on se mettait trop de pression pour les matchs à enjeux. Sans cela, on aurait pu être sauvé beaucoup plus rapidement."

Sauvé de justesse la saison dernière, Viamont n’est pas parvenu à créer l’exploit cette saison et descend donc en P2. Une nouvelle ère s’annonce pour le club qui fusionnera avec Amay-Hermalle dans les prochains mois.