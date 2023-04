Rallye - Un apprentissage en condition pour Loïc Dumont

Cela n’a pas empêché le duo de prendre les marques de leur monture dont ils découvraient le pilotage sur le tarmac, une surface sur laquelle ils espèrent pouvoir briller grâce à leur expérience belge. "Tom a pu se familiariser avec la voiture, voir un peu ce qu’on pouvait changer et adapter au niveau des réglages. Tout pour que cela lui convienne à 100%. On a aussi pu expérimenter des paramètres qui ne nous convenaient pas, donc on n’en retire que du positif."

Objectif atteint

En voulant profiter un maximum de l’opportunité qui s’est présentée à eux, Tom et Loïc voulaient avant tout pouvoir faire l’ensemble des kilomètres de cette épreuve au profil très similaire à ce qui les attend le week-end du 20 avril. "Cela m’a aussi permis de voir à quoi m’attendre au niveau des notes car ça change beaucoup de la Belgique et de ce que j’ai pu rencontrer par le passé. Il y a beaucoup de routes étroites, de dénivelé et de sommets où la voiture décolle ou se déleste, donc j’ai aussi dû apprendre à adapter le rythme dans les notes. Car, en parallèle, ce sont beaucoup de portions rapides. C’est donc un gros plus pour nous car on sait à quoi nous attendre."

C’est donc sereins que nos jeunes loups vont pouvoir aborder l’épreuve. "C’est une bonne chose car c’est aussi le rallye sur lequel on a le plus d’espoir de bien figurer. À titre personnel, j’espère un podium, je pense qu’on en a les moyens. Il va falloir être malins, et bien jouer le coup avec nos pneumatiques qui nous sont très limités en Junior WRC."