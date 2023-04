Mémorial Demoitié: Le parcours sera toujours aussi valonné à Nandrin

La course flandrienne vient d’être disputée, avec une solide bataille, typique des grandes épreuves du printemps. Et, dans la foulée, il y a le désormais Mémorial Antoine Demoitié. Des épreuves pour les cadets et des juniors organisées à Nandrin, son village. "Ces courses existaient déjà avant la perte d’Antoine", raconte Cédric Willems, impliqué dans de nombreuses organisations. "Elles étaient reprises sous l’appellation Grand Prix de l’Administration communale. Mais les membres du club ont voulu rendre hommage à Antoine après son décès et ont demandé l’autorisation à ses parents pour transformer le nom en ce Mémorial Antoine Demoitié. Il était de Nandrin. La course passe d’ailleurs devant la maison qu’il avait achetée et devant la maison de son enfance."

Sur un parcours bien vallonné, comme il aimait, sur ses routes d’entraînement. " Nous avons toujours le même circuit, avec une montée suivie d’une descente et d’un kilomètre de plat. C’est donc bien vallonné avec 63 mètres de dénivelé positif par tour

mais pas insurmontable non plus."

Les pelotons devraient être bien garnis, ce dimanche, pour ces deux courses. "nous avons de nombreux préinscrits, mais j’espère que ce ne sera pas comme le week-end dernier à Amay, où nous étions complets, à la limite de 175 coureurs avec de nombreux sur liste d’attente. Or, le jour même, nous n’avions eu que 143 coureurs présents."

Certains préinscrits n’avaient pas fait le déplacement. En Flandre, ceux qui ne se présentent pas sont sanctionnés par leur fédération. Ce n’est pour l’instant pas le cas en Wallonie.

Départ dimanche des cadets à 13h00 pour 51,6 kilomètres (en douze tours de 4,3 bornes) et des juniors à 15h pour 73,1 kilomètres (en dix-sept tours).