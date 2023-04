Handball (D2): Amay pour la gagne et le maintien à l’Union Beyne

Le premier scenario si les Liégeois réussissent un quatre sur quatre, ce serait Pelt qui accompagnerait le ROC Flémalle, déjà condamné. Si Beyne perd contre Pelt, ce serait alors les deux clubs de notre province qui rejoindraient la LFH. Et quand bien même la rencontre se terminerait par un partage, Beyne resterait descendant.

Bref, dans tous les cas de figure, les scénarii seraient toujours favorables au matricule 74 à la condition évidemment que le ROC Flémalle ne réussisse pas l’exploit de s’imposer contre Amay lors de la dernière journée ! "Là, sourit de suite le président Destexhe, ce serait alors un excellent scénario de science-fiction. On respecte évidemment les Flémallois mais depuis le début de saison, ils n’ont connu que la défaite. C’est évident que cette rencontre contre Beyne est la plus importante des play-down vu le classement et le calendrier."

Face à un adversaire beynois qui a su prendre le dessus à l’aller (24-27) avec les conséquences qui ont suivi, démission du coach et arrivée de Roef, le président est plus que confiant et n’imagine pas perdre des plumes. "On voit que la victoire contre Pelt a revigoré tout le monde. On a retrouvé non seulement la manière mais également la gestion d’un groupe. Werner a su amener une autre approche et cela se voit autant en match qu’aux entrainements. À Beyne, le groupe part motivé car il sait qu’en cas de victoire, notre bail est renouvelé en division deux. De plus, même si cela ne veut rien dire et on n’y accorde pas plus d’importance que cela, Beyne perdrait son coach fin de saison et des joueurs phares ont déjà signé ailleurs. Seront-ils encore motivés ? En tout cas, nous, on se méfie toujours d’une bête blessée qui pourrait tout donner avant de mourir", conclut le président.

Pour cette rencontre, le coach devrait compter sur toute son équipe et, surprise, peut-être du Luxembourgeois Rischette excellent avec en finale interuniversitaire avec ses coéquipiers mosans Khaldi et Philouze.

AMAY: Saghir, Pucci, Agnello, Brialmont, Destexhe, De Cecco, Khaldi, Mollatte, Philouze, Tilman, Thirion, Tzenoff, Vancosen, Vieira,