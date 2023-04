Grand Prix de l'Escaut- Thibaut Bernard: "Une épaule, c’est une épaule !"

Est-il satisfait de cette première expérience au plus haut niveau ? "J’avais déjà disputé en fin de saison dernière la Flèche de Gooik, une course pro, mais c’était un échelon supérieur ici", répond le coureur de la structure Bingoal-Wallonie Bruxelles. "Cela s’est bien passé pour moi. Même si j’espérais prendre l’échappée matinale, mais cela n’a malheureusement pas été possible. J’avais très envie d’attaquer, de me montrer à l’avant de la course, mais cette échappée est partie quasiment directement ! Elle est sortie du premier coup. Avec un coureur de notre équipe, Ceriel Desal, qui a visiblement fait une grosse course d’après ce que j’ai entendu à l’oreillette."

Au cœur du peloton, aux côtés des stars internationales comme Mathieu van der Poel, Thibaut Bernard a travaillé pour ses coéquipiers. "J’ai essayé de faire de mon mieux pour aider l’équipe", ajoute le champion de Belgique de la poursuite individuelle. "Mais dans le final, c’était difficile de peser face aux autres à ce niveau. J’apprends encore."

Pour cette première expérience sur une classique du printemps, a-t-il été impressionné ? "Au début, tu fais attention, tu regardes qui est à ta gauche et qui est à ta droite", glisse-t-il dans un sourire. "Mais dans le final, en fin de course, tu n’y fais plus du tout attention: une épaule, c’est une épaule ! Mais j’ai bien aimé cette expérience. L’équipe m’a donné cette chance suite à l’absence de Ludovic Robeet. J’ai apprécié, je veux bien recommencer !"

S’il fait partie de l’équipe espoirs de Bingoal-Wallonie Bruxelles, Thibaut Bernard peut aussi effectuer des courses avec l’équipe pro. Mais ce ne sera pas le cas prochainement: il va disputer une poursuite individuelle le 14 avril à Gand avant de s’envoler pour une manche de la Coupe des Nations sur piste, au Canada.