Football - P2A: Jehay enfonce un peu plus Amay et se repositionne dans le le haut de tableau

Reportée à l’occasion du décès inopiné de Philippe Gustin, cette rencontre offrait aux Jehaytois l’opportunité de se repositionner dans le haut du tableau où la lutte pour le tour final est plus intense que jamais. Et ils ont réussi dans leur entreprise, rendant ainsi le plus beau des hommages à leur coach trop tôt disparu.

Grand artisan du succès local, Guy Derenne a rapidement lancé son équipe sur la voie du succès grâce à un superbe coup franc enroulé des vingt-cinq mètres. Et le médian de récidiver peu après la demi-heure en reprenant du front un caviar de Di Miceli. La messe était dite car bien que courageux, Amay allait se révéler incapable d’inquiéter sérieusement l’arrière-garde visitée. "Dans le jeu, même si ce n’était pas du grand football, nous avons laissé peu de choses à notre adversaire, commentait Grégory Poisquet. Et nous avons aussi loupé quelques belles possibilités d’alourdir le score. La victoire est donc totalement méritée et elle nous permet de nous repositionner à hauteur de Ferrières avant le rush final. La perte de la tranche à Burdinne il y a quinze jours a été un gros coup sur la tête mais là, avec ce 6 sur 6, nous sommes bien repartis. Et l’objectif est d’enchaîner avec un troisième succès de rang dimanche face à Ouffet-Warzée."

Du côté d’Amay, l’espoir de se maintenir s’amenuise mais le discours se veut encore optimiste. "Quatre points de retard à quatre journées de la fin, c’est encore jouable. Le groupe a montré ce jeudi qu’il restait concerné et qu’il donnera tout jusqu’au bout, confiait Loïc Puits qui tentera de conduire son équipe à la victoire dimanche à Templiers.

À noter que dans le même derby, mais en P4 cette fois, c’est également Jehay qui l’a emporté sur Amay sur le score de 5-1. Les buts ont été inscrits par R. Nardese (3), Pirard et Cornet côté jehaytois et par Salinas pour les Rouges.