Football (P2A): deux jeunes intègrent en plus le noyau de Braives

Braives fera la part belle aux jeunes. Ainsi, Cyril Jacobs, un médian défensif âgé de 19 ans, formé à Liège, et Hugo Morenne, un flanc droit ou arrière gauche formé à Visé âgé de 21 ans, étaient déjà au club et habitent à Berloz et Hannut. Outre l’expérience dans le noyau, Braives comptera donc de la jeunesse aussi la saison prochaine.