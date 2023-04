Football (P1): Hannut retrouve les Bastings face à Tilff

Ensuite, parce que cette équipe est en roue libre complète, explosant au terme de la saison mais voulant finir en beauté. Et ils en ont les armes à l’image de leur dernière sortie contre Waremme B qu’ils ont failli faire tomber alors que les Wawas sont assez facilement venus s’imposer à Hannut la semaine suivante.

Pour continuer, alors que les Hannutois ont de plus en plus de mal à alimenter le marquoir à l’exception de Materne, ils vont tout simplement accueillir le meilleur marqueur de P1: Remy. Avant de rejoindre la R1 de Esneux Saint-Louis B, l’intérieur polyvalent enchaîne les paniers pour décrocher le titre de meilleure gâchette de la division et on se demande qui va pouvoir le contenir.

Enfin, et peut-être surtout, Hannut verra des anciens franchir la porte de sa salle. Les frères Bastings défendent effectivement les couleurs de Tilff et on se souvient de tout l’impact qu’ils avaient sur le jeu quand ils portaient la vareuse verte. Eléments clés du retour de Hannut en P1, Greg en périphérie et surtout le Mike le géant dans la raquette ont marqué l’Histoire hannutoise et ce sont deux adversaires redoutables qui risquent de faire basculer la rencontre. Espérons que le pivot reste aussi ennuyé par le sol glissant de la salle…

Pour rappel, mardi, les Hannutois joueront contre le RSW Liège basket mais dans la salle de Wanze !