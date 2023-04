Football - Coupe de la province (P3-P4): Wasseiges rejoint aussi le dernier carré

Il y aura donc trois équipes huy-waremmiennes en demi-finale de cette Coupe de la province réservée aux équipes de P3 et P4. Car, après Wanze/Bas-Oha mercredi soir et Oreye, qui a profité du forfait d’Ans-Montegnée, c’est Wasseiges qui s’est brillamment qualifié pour le dernier carré en prenant la mesure de Richelle B, quatrième de P3B, grâce à deux roses de Guillaume Courtois. "Une équipe qui était pourtant renforcée par trois éléments de D3, précise Cédric Gratia. Nous avons été menés avant d’égaliser et de passer devant juste avant la pause. On a même disputé la dernière demi-heure en infériorité numérique, mais mon équipe a tenu bon. Mes joueurs ont réalisé un gros match et, sur l’ensemble de la rencontre, cette victoire est méritée."