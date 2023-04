Course à pied: nouveau record pour Enzo Noël sur un semi-marathon

"C’est quelque chose qui me tenait à cœur"

Un record qui était important aux yeux du sportif de 27 ans. "C’était quelque chose qui me tenait à cœur. Sur une longue distance, mes tentatives étaient moyennes. Là, j’ai prouvé que je pouvais faire quelque chose. Je me le suis prouvé à moi-même, c’est un aboutissement" raconte l’intéressé.

Son nouveau record à peine fraîchement établi. qu’il pense déjà à un autre. "Je pense clairement pouvoir le battre lui aussi. Lors de la course, il y avait de la pluie et du vent. Certaines rafales soufflaient jusqu’à 40 km/h. J’ai couru les 10 derniers km avec le vent de face, explique le frère d’Adrien. De plus, le matin avant la course, j’étais un peu malade. Donc, je pense que sans vent, et en pleine forme, je pourrais à nouveau établir un record personnel lors d’un semi-marathon."

En ce qui concerne un marathon, le Hannutois n’en garde pas un bon souvenir. "J’en ai déjà fait un, mais l’expérience ne s’était pas super bien passée. J’envisage d’en refaire un vers la fin d’année, explique-t-il. Si j’en refais un, c’est surtout pour me refamiliariser un peu avec la distance. À l’époque, j’étais encore un peu un ‘gamin’, j’y suis allé sans expérience. Là, je le ferais pour apprécier le moment. Je veux essayer de faire moins que ma première fois, qui était de 2 h 26. J’en ai les capacités. J’aimerais faire moins que 2 h 20."

Une déclaration qui montre parfaitement les ambitions et la détermination du sportif hannutois. Ce dernier a vécu un rêve éveillé à Berlin. "Lors de mon séjour là-bas, j’étais comme un ‘gosse’. Je me suis retrouvé dans le même ascenseur que Paul Chelimo, médaillé olympique. Quand on connaît le monde de la course et qu’on se retrouve à côté de personne comme ça, c’est un moment unique."

Un programme chargé l’attend

En ce qui concerne la fin de saison, outre un possible marathon, Enzo Noël va se préparer sur piste, en vue d’un 5000 mètres, principalement pour cet été. "J’aimerais faire moins que 14 minutes sur 5000 mètres. Je pense que ça devrait être faisable" commente-t-il.

Peut-être un nouveau record en vue pour Enzo Noël, et sûrement pas le dernier…