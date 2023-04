Basket-ball (P1): La dernière chance de La Villersoise

Pour cela, il faut minimum deux victoires lors des quatre derniers matchs… mais pas seulement car il faut qu’en parallèle, les Liégeois subissent trois revers. Et pour garder un ultime espoir de maintien, il faut aussi que l’on revienne dans une configuration avec uniquement deux descendants.

Malheureusement, le premier des quatre deniers défis des Rouges est un déplacement plus que périlleux dans la salle de Jupille. Sur ce petit terrain, il faudra faire face à une équipe de la première moitié du classement. Maintenant, les Brasseurs n’affichent pas la meilleure des dynamiques. Il y a donc un coup à jouer si La Villersoise est constante pendant quarante minutes et, surtout, si les joueurs s’adaptent aux conditions de jeu si spécifiques à cette salle. "Quand on est une équipe moyenne, on sait que certains déplacements sont presque impossibles comme Bellaire ou encore Jupille tant les salles sont compliquées. On va tout donner pour tenter d’accrocher la victoire mais on sait qu’il faudrait que les locaux ratent leur match et que nous soyons au top. À nous de donner notre meilleur et on verra ", lance Damien Deblond.

Un coach qui sera toujours en place la saison prochaine. "Nous allons travailler dans la continuité avec les joueurs qui décident de rester. Nous allons aussi réserver des places dans le noyau pour Marteau, Lefebvre et Viseur qui ont montré leurs qualités et qui travaillent vraiment bien", conclut le coach.